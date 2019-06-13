Госсекретарь Соединённых Штатов обвинил Иран в нападении на танкеры

В Соединённых Штатах высказали мнение, что за нападением на танкеры в Оманском заливе может стоять правительство Ирана. «Это мнение правительства США, что правительство Ирана несет ответственность», - заявил Майк Помпео.

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По словам госсекретаря США, Иран виновен в эскалации ситуации из-за нападения на два нефтяных танкера, передаёт РИА Новости. Предполагается, что причиной повреждения танкеров в Оманском заливе стали торпеды, но доказательств этому нет.

«Эти ничем не спровоцированные нападения являются угрозой международному миру и безопасности, открытым нападением на свободу мореплавания и демонстрируют неприемлемую кампанию по эскалации напряженности со стороны Ирана», - выразил свою позицию Помпео.