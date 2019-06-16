«Президент для хохм и увеселений»: Пушков оценил бегающего по фонтану Зеленского

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказал своё мнение о видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей охраной бегает по фонтану в Мариуполе.

Видео появилось в Сети после выступления Зеленского на театральной площади в Мариуполе. Президент Украины решил сократить путь к машине через работающий фонтан.

«Как непосредственно и мило… Президент для хохм и увеселений», - прокомментировал Пушков. Российский сенатор заявил, что Зеленский не способено становить конфликт на Донбассе, а потому вынужден «развлекать» граждан подобным образом, передаёт РИА Новости.