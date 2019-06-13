Собянин назначил заместителя префекта ВАО

В четверг, 13 июня, мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о назначении на должность заместителем префекта Восточного административного округа столицы Антона Степаненко. Соответствующий указ, подписанный главой города, опубликован его на официальном сайте.

"Назначить А. Степаненко на должность заместителя префекта Восточного административного округа Москвы", - сказано в тексте документа.

Отмечается, что срок заключения договора с новым заместителем префекта составляет три года. По данным документа, назначенное лицо не имеет права превышать срок полномочий главы города.