На Украине больше не хотят отправлять корабли в Керченский пролив

Власти Украины решили пока не отправлять военные корабли в Керченский пролив, рассказал глава Генштаба и главнокомандующий Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак.

Хомчак заявил, что в стране «нет столько украинцев, чтобы ими так могли рисковать». Главнокомандующий ВСУ уверен, что для начала нужно урегулировать прошлый инцидент, ведь задержанные украинские моряки до сих пор находятся в России, передаёт bfm.ru. При этом начальник Генштаба подчеркнул, что в Керченском проливе уровень «угрозы» по-прежнему остаётся высоким.