В Росреестре не видят оснований для изменения наименования Киева

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии отреагировала на заявление Совета США об изменении в своей международной базе написание Kiev на Kyiv. Согласно сообщению ведомства, там не видят оснований следовать решению США и делать соответствующие правки.

"И станет город Кыив столицей мира", - высказался по поводу изменения написания Киева Пушков

"Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США. Его решения не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран...наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством", - отметили в Росреестре, передаёт ТАСС.

Отмечается, что согласно решению Межгосударственного совета по геодезии и картографии стран СНГ ведется каталог географических наименований стран СНГ. Активными участниками работы являются Белоруссия, Узбекистан и Таджикистан. В Росреестре добавили, что, к сожалению, Украина с 2016 года перестала принимать участие в этой работе.