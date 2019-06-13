В Крыму провокацию в Керченском проливе сочли поводом для иска к Украине

Провокация, которую в прошлом году устроили украинские военные в Керченском проливе, может стать поводом для иска к Украине, заявили в Крыму. Речь идет о суде в Гааге и международном трибунале.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов не исключил, что Москва подаст иск к Киеву в Международный суд ООН в Гааге.

Кроме того, по словам Молохова, необходимо создать Общественный международный трибунал по образцу трибунала Сартра-Рассела 1967 года, осудившего тогда преступления военных США во Вьетнаме.