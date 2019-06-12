Американский лидер Дональд Трамп вновь обратился к европейским странам с призывом отказаться от строительства «Северного потока - 2». «У нас есть кое-что получше», - заверил он.

Президент Соединённых Штатов ещё раз подчеркнул, что не исключает возможности введения новых санкций в отношении участников строительства газопровода, передаёт РИА Новости. Свою настойчивость Трамп объяснил стремлением «защитить» Германию от России. Он заявил, что от реализации проекта Москва уже получает «миллиарды и миллиарды» от ФРГ.

«Но у нас есть кое-что получше — большие запасы СПГ. Я думаю, что это реальный выход», - сказал Трамп. Он заявил, что уверен в желании многих европейских государств покупать газ именно у Америки.