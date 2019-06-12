Спикер Верховной рады подписал закон об импичменте президенту Украины

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон, позволяющий запускать процедуру досрочного отстранения президента от власти. Об этом он лично сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня подписал закон Украины номер 1098 "О Временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временные специальные комиссии Верховной рады Украины", - отметил он в социальной сети.

По его словам, подписанный документ направлен президенту Украины. Как заявил ранее заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, Владимир Зеленский сам решит, будет ли он подписывать данный документ.

Напомним, закон о полномочиях временных следственных комиссий был принят Верховной радой в четверг, 6 июня. Его одобрение сделало возможным запуск процедуры досрочного отстранения президента Украины от власти.