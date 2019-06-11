Колокольцев будет просить Путина уволить главу УВД по ЗАО Москвы
11 июня 2019, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение ходатайствовать перед президентом России об освобождении от должности начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова.
Решение связано с делом журналиста Ивана Голунова. По словам Колокольцева, материалы внутреннего расследования переданы в СК. Сотрудники полиции, задержавшие журналиста Ивана Голунова, временно отстранены от работы.
Кроме того, наряду с увольнением начальника УВД по ЗАО Колокольцев попросит Владимира Путина снять с занимаемой должности главу управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, пишет RT.
Напомним, ранее АН сообщали, что уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращено. Такое решение было принято во вторник в связи с недоказанностью участия в совершении вменяемого ему преступления.