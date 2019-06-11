Колокольцев будет просить Путина уволить главу УВД по ЗАО Москвы

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение ходатайствовать перед президентом России об освобождении от должности начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова. Уголовное преследование журналиста Голунова прекращено

Решение связано с делом журналиста Ивана Голунова. По словам Колокольцева, материалы внутреннего расследования переданы в СК. Сотрудники полиции, задержавшие журналиста Ивана Голунова, временно отстранены от работы.

Кроме того, наряду с увольнением начальника УВД по ЗАО Колокольцев попросит Владимира Путина снять с занимаемой должности главу управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, пишет RT.

Напомним, ранее АН сообщали, что уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращено. Такое решение было принято во вторник в связи с недоказанностью участия в совершении вменяемого ему преступления.