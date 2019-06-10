Трамп введет для КНР пошлины, если Си Цзиньпин откажется от участия в G20

США немедленно введут дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в японской Осаке. Об этом Дональд Трамп заявил телекомпании CNBC.

Саммит "Большой двадцатки" состоится в Японии 28-29 июля. Американский лидер в понедельник заявил в интервью, что Си Цзиньпин, скорее всего, на G20 все же приедет, так как это - в его интересах.

"Да, будут", - ответил глава Белого дома на вопрос, будут ли в случае неявки лидера КНР немедленно введены пошлины. Он также заявил, что Пекину "придется" пойти на соглашение по торговле с Вашингтоном.

Напомним, новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая: тогда Трамп ввел режим национального ЧП из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.