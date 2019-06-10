Песков: В Кремле пристально следят за делом Голунова, но делать какие-то выводы ещё рано

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сведения, опубликованные МВД по делу журналиста Ивана Голунова. Представителю Кремля указали на недостоверность информации, размещённой в первые часы после задержания.

Песков отметил, что в Кремле пристально следят за развитием дела в отношении корреспондента "Медузы". По его словам, президент Владимир Путин проинформирован обо всех подробностях. Об изменениях в кадровых решениях пресс-секретарь говорить и комментировать не стал.

"Это конкретное дело породило некоторые вопросы, большое количество вопросов. Мы это видим и тщательно фиксируем. Но, отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неправильно... Конечно, просто нужно предоставлять необходимые объяснения причин каких-то ошибок. Сама по себе ошибка возможна, потому что везде работают люди", - ответил Песков на вопрос о публикации недостоверных данных сотрудникам полиции, передаёт ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что "журналисты, в том числе, тоже делают ошибки, когда пишут теле или иные материалы". Песков подчеркнул, что поправка в информации по делу была принята к сведению, также в Кремле руководствуются официальными сведениями, исходящими от органов МВД.