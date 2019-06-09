В Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны

Избирательные участки для голосования на выборах президента в Казахстане открылись в 07:00 по местному времени (04:00 мск). За пост главы государства сейчас борются семь кандидатов.

Действующий глава государства - Касым-Жомарт Токаев - является абсолютным лидером социологических опросов. Согласно исследованию научного центра "Молодежь", на выборах за него готовы проголосовать 72.7% респондентов.

Как сообщает РИА Новости, порога явки на выборах не будет. Они будут признаны состоявшимся при любом числе проголосовавших. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов, иначе будет назначен второй тур.