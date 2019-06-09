Пушков оценил слова о «ядерном потенциале» Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв украинского депутата Юрия Левченко судить бывших президентов Украины Леонида Кучму и Леонида Кравчука за заключение Будапештского меморандума.

Левченко заявил, что Кравчук и Кучма «отдали за малозначащую бумажку третий ядерный потенциал мира». Пушков отметил, что в нынешнем правительстве Украины «чего только не говорят», передаёт «Российская газета». Судя по заверениям Верховной рады, если бы не подписание меморандума, то на сегодняшний день Украина могла бы стать ядерной державой, отметил Пушков. Также российский сенатор высказал мнение, что США не позволили бы Украине иметь ядерное оружие.