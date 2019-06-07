Зеленский заявил, что Россия потеряла контроль над ополченцами в Донбассе
7 июня 2019, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины заявил, что прошедшие в ночь на 7 июня артиллерийские обстрелы в Донбассе свидетельствуют о "частичной потере управления и контроля над наемниками" со стороны Российской Федерации.
Заявление опубликовано на сайте главы Украины. Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинцев, которые подверглись атаке в связи с "вопиющим нарушением Минских соглашений".
По его словам, применение артиллерии свидетельствует, как минимум, о частичной потере управления и контроля над "наемниками": "Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - подчеркнул он.
Напомним, как ранее сообщали АН, штаб киевской Операции объединенных сил сообщил, что ополченцы атаковали военных в районе поселка Новолуганское. Утверждалось, что в результате случившегося украинская сторона понесла потери.