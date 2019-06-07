Зеленский заявил, что Россия потеряла контроль над ополченцами в Донбассе

Президент Украины заявил, что прошедшие в ночь на 7 июня артиллерийские обстрелы в Донбассе свидетельствуют о "частичной потере управления и контроля над наемниками" со стороны Российской Федерации. Зеленский пообещал нарушение Минских соглашений?

Заявление опубликовано на сайте главы Украины. Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинцев, которые подверглись атаке в связи с "вопиющим нарушением Минских соглашений".

По его словам, применение артиллерии свидетельствует, как минимум, о частичной потере управления и контроля над "наемниками": "Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщали АН, штаб киевской Операции объединенных сил сообщил, что ополченцы атаковали военных в районе поселка Новолуганское. Утверждалось, что в результате случившегося украинская сторона понесла потери.