Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Петербургский депутат-фантом в очередном отпуске

, 14:44 [ «Аргументы Недели», ]

Фото с сайта novayagazeta.ru
Фото с сайта novayagazeta.ru

Спикеру Законодательного Собрания Петербурга Вячеславу Макарову вновь пришлось оправдываться перед журналистами за отсутствие на пленарном заседании своего однопартийца единоросса Александра Салаева.

«Депутат Салаев находится в очередном отпуске. Я продолжаю работать с ним», - передает корреспондент «АН-онлайн» слова В. Макарова. Так он отреагировал на смех журналистов, работающих в Мариинском Дворце.

Впрочем, злые языки поговаривают, что депутат-невидимка на самом деле в Испании, возможно, он там и проводит законный отпуск.  

Причинами прогулов парламентария заинтересовалась и городская прокуратура. Согласно 3 пункту статьи 25 Устава Петербурга депутаты обязаны присутствовать на заседаниях парламента. А в соответствии с пунктом 7 данной статьи городского Устава полномочия народных избранников ЗАКСа прекращаются досрочно в случае его неучастия в работе парламента более трех месяцев подряд без уважительных причин. А. Салаева пока спасают многочисленные справки.

В прошлом году народный избранник всего несколько раз появлялся на заседаниях парламента, в этом году его не видели ни разу. При этом каждый раз у депутата-«прогульщика» имеется оправдание: либо он в отпуске, либо в командировке, либо болеет.

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан