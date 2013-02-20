Петербургский депутат-фантом в очередном отпуске

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20 февраля 2013, 14:44 [ «Аргументы Недели», Валентина Карелова, Санкт-Петербург ]

Фото с сайта novayagazeta.ru

Спикеру Законодательного Собрания Петербурга Вячеславу Макарову вновь пришлось оправдываться перед журналистами за отсутствие на пленарном заседании своего однопартийца единоросса Александра Салаева.

«Депутат Салаев находится в очередном отпуске. Я продолжаю работать с ним», - передает корреспондент «АН-онлайн» слова В. Макарова. Так он отреагировал на смех журналистов, работающих в Мариинском Дворце.

Впрочем, злые языки поговаривают, что депутат-невидимка на самом деле в Испании, возможно, он там и проводит законный отпуск.

Причинами прогулов парламентария заинтересовалась и городская прокуратура. Согласно 3 пункту статьи 25 Устава Петербурга депутаты обязаны присутствовать на заседаниях парламента. А в соответствии с пунктом 7 данной статьи городского Устава полномочия народных избранников ЗАКСа прекращаются досрочно в случае его неучастия в работе парламента более трех месяцев подряд без уважительных причин. А. Салаева пока спасают многочисленные справки.

В прошлом году народный избранник всего несколько раз появлялся на заседаниях парламента, в этом году его не видели ни разу. При этом каждый раз у депутата-«прогульщика» имеется оправдание: либо он в отпуске, либо в командировке, либо болеет.