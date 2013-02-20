«Медвежий» либерализм

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20 февраля 2013, 10:42 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Похоже, партия власти приступила-таки к давно наметившемуся «размножению делением». На днях был опубликован единороссовский Манифест российского политического либерализма, который призван стать идеологической базой одноименной платформы в недрах «Единой России».

Недавно на федеральном уровне «Единой России» было заявлено о создании либеральной политической платформы внутри партии. Координаторами новой платформы стали член президиума генерального совета «Единой России», депутат ГосДумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин, вице-президент «Деловой России» и тоже депутат ГосДумы Виктор Зубарев, а также член Общественной палаты, директор Института общественного проектирования и главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.

Вероятно, под их непосредственным руководством и был сотворен Манифест российского политического либерализма, который был представлен на суд широкой российской общественности. Обсуждение документа в ближайшее время планируют организовать и петербургские «медведи». Оно пройдет среди петербургских активистов и сторонников партии. Пока же потенциальные активисты либеральной внутрипартийной платформы высказали свои соображения. Как рассказал журналистам заместитель руководителя исполкома регионального отделения «Единой России» Артемий Галицын, у современных россиян утвердились искаженные представления о либерализме. А всему виной «эгоистичная политика неолибералов». «Почему-то, говоря о либерализме, мы вспоминаем гримасу Новодворской или расстегнутую рубаху Немцова», — отметил господин Галицын.

А между тем либерализм, по заявлению координатора Либеральной платформы в Петербурге Вадима Порхаева, — это «не геноцид, который у нас в 90 е годы зачем-то сделали». Кстати, критике «ложных» либералов и их идеологических установок посвящена большая часть упомянутого Манифеста. Так, например, «сектантское» понимание либерализма, по мнению «медведей», характеризует «отрицание наличия чего-либо позитивного в советском опыте», а также уверенность в том, что за последние двенадцать лет «в стране ничего хорошего не произошло». Ложными считают единороссовские либералы и утверждения о том, что все приходящее с Запада лучше того, что можно найти в России, «включая область идей», а также заблуждение, что все проблемы решают свободные выборы. Не согласны «медведи» и с тезисом о том, что увеличение демократии всегда ведет к росту эффективности государства. «В целом мы видим либерализм как равный для всех доступ к возможностям, а справедливость, в свою очередь, — как равный доступ к свободам», — отчеканено в Манифесте либералов от «партии власти», сообщают "Новости Петербурга".