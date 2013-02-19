Путин провёл заседание Совета по межнациональным отношениям

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19 февраля 2013, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин провёл во вторник заседание Совета по межнациональным отношениям. Во встрече, на которой обсуждались планы реализации Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года, приняли участие представители руководства Администрации Президента и федеральных органов исполнительной власти, лидеры национальных диаспор и главы общественных объединений, представители экспертного сообщества.

"Я хочу ещё раз повторить: наша базовая задача заключается в том, чтобы укрепить гармонию и согласие в многонациональном российском обществе, чтобы люди независимо от своей этнической, религиозной принадлежности осознавали себя гражданами единой страны", - заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что фундаментальной основой единства страны является русский язык, государственный язык, язык межнационального общения. "Именно он формирует общее гражданское, культурное, образовательное пространство. И знать его, причём на высоком уровне, должен каждый гражданин Российской Федерации. Вместе с тем для того, чтобы люди могли глубоко изучать русский язык, нужно создавать и постоянно улучшать необходимые для этого условия", - подчеркнул Путин.

Глава государства сказал: "Внимание к русскому языку — это, казалось бы, естественная вещь, но создается впечатление, что мы недооцениваем значение этого явления для страны, для государства. Считается, что это такая же данность, как воздух, и она сама по себе будет развиваться. Но если мы заглянем в некоторые населенные пункты, где-нибудь на окраине РФ, не уверен, что мы там обнаружим такое же знание русского языка, как в некоторых городах-миллионниках. А это, между прочим, разрушает страну — такая ситуация — и людям создает проблемы".