Дворкович опроверг слухи о своей отставке

//Политика

19 февраля 2013, 11:50 [«Аргументы Недели. Москва», Петр Горбатенко, Москва ]

Фото с сайта partbilet.ru

Зампредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович на своей странице в Facebook прокомментировал слухи о своей отставке, назвав их "фейком". В понедельник ряд сетевых ресурсов написали о его уходе из правительства Медведева.

На вопрос одного из пользователей, правда ли, что он уволился, Дворкович ответил кратко ответил: "Нет, конечно. Fake".

В нынешнем правительстве вице-премьер курирует энергетическую сферу. Вечером в понедельник ряд федеральных каналов сообщили, что Дворкович дал поручение проработать вопрос о передаче акций "МРСК Северный Кавказ" в доверительное управление совместной российско-южнокорейской компании Eurasia Energy Holdings, учредителем которой является ОАО "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова. Последний на прошлой неделе покинул пост вице-президента Олимпийского комитета России и главы ОАО "Курорты Северного Кавказа" из-за проблем на олимпийской стройке в Сочи. "МРСК Северный Кавказ" обслуживает энергосистему Краснодарского края и Северного Кавказа.