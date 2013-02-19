Волгоградские эсэры поддерживают лишение Михеева неприкосновенности

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19 февраля 2013, 10:58 [«Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]

Фото www.nikolaevsk.ru

Сегодня, после нескольких переносов, Госдума планирует, наконец, рассмотреть вопрос о лишении неприкосновенности депутата-эсера Олега Михеева. Совет Думы подтвердил, что это случится 19 февраля на пленарном заседании палаты.

Прокуратура подозревает депутата в мошенничестве с недвижимостью Волгоградского мотостроительного завода на 500 миллионов рублей, а также в покушении на похищение 2,1 миллиарда рублей Промсвязьбанка и направила в Госдуму запрос о снятии с Михеева депутатской неприкосновенности и привлечении его в качестве обвиняемого. Сам Михеев полностью опровергает выдвинутые против него обвинения и считает себя невиновным.

А, между тем, как стало известно «АН-онлайн», в Волгограде Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительными договоры поручительства, подписанные между Волгопромбанком (был присоединен к Промсвязьбанку в 2007 году) и Олегом Михеевым на сумму более двух миллиардов рублей. Тем самым суд удовлетворил исковые требования ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В» к господину Олегу Михееву и его матери, Анне Андреевне Михеевой, и поставил точку в затянувшемся споре.

В ходе рассмотрения судебного спора стало известно, что господин Михеев перед самой продажей Волгопромбанка искусственно создал долговые обязательства Волгопромбанка перед самим собой и за один рабочий день до продажи банка «Промсвязь Капитал Б.В» подписал сразу тринадцать договоров поручительства, по которым Волгопромбанк, якобы, поручился перед Михеевым отвечать по обязательствам подконтрольных ему же предприятий. Анна Михеева по символической цене в 150 тысяч рублей приобрела через цепочку лиц у своего сына права требования по упомянутым договорам поручительства и обратилась в суд с намерением взыскать с Промсвязьбанка как правопреемника Волгопромбанка 2,1 млрд рублей.

Назрел в региональном отделении «СР» Волгоградской области», лидером которого выступает Олег Михеев, и раскол. Городищенсккая районная «первичка» выразила недоверие названному депутату Госдумы, который, по их мнению, невмешательством во внутренние дела местного отделения и выдвижением «удобного» лишь для него самого кандидата на выборах в Волгоградскую областную Думу, раскачивает ситуацию в партийных рядах.

Пресс-конференция по этому поводу переросла в импровизированный партийный диспут. Михеев обвинил однопартийцев в предательстве, на что депутаты ответили, что предателями не были никогда, а выступить их вынудило бездействие самого Михеева.