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//Политика

Джон Керри в Дамаск не стремится

15 февраля 2013, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Госсекретарь Джон Керри в Дамаск не стремится и с Асадом говорить не хочет, так прокомментировала слухи о возможном визите Керри в Сирию официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд. 
 
Ранее в СМИ Европы анонсировалась возможная поездка госсекретаря Джона Керри в Дамаск, Нуланд назвала данную информацию "сумасшедшими слухами".
 
"У госсекретаря нет никаких намерений посетить Дамаск, ни во время его первой зарубежной поездки, ни до тех пор, пока сирийскому народу не будет открыта дорога к реализации его чаяний о свободной и демократической стране", - сказала Нуланд журналистам на брифинге.
ЕП

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