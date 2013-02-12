Владимир Путин бросил вызов президенту Финляндии Саули Ниинистё

Во вторник в Москве президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудили перспективы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной областях.

Владимир Путин отметил, что двусторонние связи во всех сферах жизнедеятельности способствуют развитию Финляндии и Российской Федерации. Однако он выразил свое беспокойство по поводу снижения товарооборота в минувшем году почти на 12%. Глава российского государства поблагодарил Саули Ниинистё за визит в Москву во главе большой делегации, включающей бизнесменов.

Президент РФ нацелил "подумать, проанализировать ситуацию" вместе с коллегами из Финляндии. Он предложил подумать о том, что можно сделать, "чтобы ситуация не ухудшалась, а, наоборот, улучшалась".

Несмотря на продолжающийся кризис в еврозоне, подчеркнул Путин, падение объёмов потребления энергоносителей в известной степени, всё-таки у России есть хороший задел, и нужно этим воспользоваться.

"К сожалению, в этот Ваш визит нам вряд ли удастся поиграть в хоккей, но мы обязательно продолжим наши совместные спортивные игры", - сказал Путин, передала пресс-служба Кремля.

В ответ Саули Ниинистё поблагодарил президента РФ за приглашение к спортивной баталии, пошутив, что к Путину, возможно, нужно обращаться как к "господину центральному нападающему", Он выразил надежду на успех своего визита в Россию и напомнил, что предстоящим летом в Финляндии ждут ответного визита Владимира Путина, во время которого может быть проведен "президентский" хоккейный матч.

"С большим удовольствием буду продолжать наши совместные спортивные усилия и хочу Вас предупредить, что я очень упорно тренировался", - подчеркнул президент Финляндии.