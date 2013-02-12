Разведка: Северная Корея может взорвать еще одну ядерную бомбу

Южнокорейская разведка сообщает, что КНДР может провести еще один ядерный взрыв. По ее данным, на атомном полигоне в Пхунгери на северо-востоке страны подготовительные работы велись сразу на двух подземных тоннелях.

Об этом сообщили "Вести". Напомним, КНДР официально объявила, что сегодня был осуществлен ядерный взрыв. Мощный взрыв зафиксировали сейсмологические службы Японии, Корейской Републики и Китая.

"АН" писали, что МИД России решительно осудил проведение Пхеньяном испытаний ядерного оружия, назвав их нарушением резолюций ООН. Такая же реакция — у Китая и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна.

Между тем, эксперты полагают, что ядерные испытания Северной Кореи не обязательно говорят о создании страной ядерной бомбы.