Россия надеется добиться денуклеаризации Корейского полуострова

Грубое игнорирование КНДР требований Совбеза ООН и мирового сообщества не может не вызывать осуждения. Об этом говорится в заявлении МИДа России в связи с осуществлением в КНДР нового ядерного испытания, сделанном во вторник.

"Осуществив новое ядерное испытание, Пхеньян в очередной раз проигнорировал нормы международного права, продемонстрировал пренебрежение решениями СБ ООН. Подобное поведение, несовместимое с общепринятыми критериями мирового общежития, несомненно, заслуживает осуждения и адекватной реакции со стороны международного сообщества. Вдвойне печально, что речь идет о государстве, с которым нашу страну связывает долгая история добрососедства", - говорится в заявлении МИДа РФ.

Министерство иностранных дел РФ настаивает на том, чтобы КНДР прекратила противоправные действия, неукоснительно выполняла все предписания Совета Безопасности ООН, полностью отказалась от ракетно-ядерных программ, вернулась в ДНЯО и режим всеохватных гарантий МАГАТЭ. Так и только так, по мнению дипломатов, КНДР сможет выйти из состояния фактической международной изоляции, что откроет ей путь к участию в международном сотрудничестве по различным направлениям, не исключая мирный атом и космос. У

"Убеждены, что этот путь отвечает интересам в первую очередь самой КНДР. Вместе с тем ожидаем, что нынешний шаг Пхеньяна не будет использоваться в качестве предлога для наращивания военной активности вокруг Корейского полуострова. Линии на «накачивание» ракетно-ядерной мускулатуры должна быть противопоставлена международно-правовая альтернатива. Назрела необходимость формирования в регионе эффективной системы поддержания мира, которая базировалась бы на принципе равной безопасности для всех участников в соответствии с многосторонними обязательствами по денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Россия призывает все заинтересованные стороны к сдержанности и намерена совместно с другими участниками шестистороннего процесса не ослаблять усилий по нормализации обстановки на полуострове политико-дипломатическими средствами.

"АН" писали, что сегодня Совет Безопасности ООН на экстренном заседании обсудит ядерное испытание в Северной Корее, инициатор созыва - Южная Корея.

Эксперты полагают, что ядерные испытания Северной Кореи не обязательно говорят о создании страной ядерной бомбы.

Напомним, что протест по поводу испытания заявили лидеры многих стран, а также Организация объединенных наций. Информационное агентство ЦТАК ранее сообщило, что КНДР провела третье подземное ядерное испытание в "ответ на враждебную политику Соединенных Штатов".