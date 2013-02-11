Уязвимости в системе ЕвроПРО обнаружил Пентагон

Планы по развертыванию системы ПРО в Европе содержат серьезные изъяны. Об этом стало известно в понедельник из отчета Минобороны США Конгрессу. Так, например, Румыния, где планировали разместить часть системы ЕвроПРО, отныне признана военными не самым удачным местом для размещения американских ракет-перехватчиков.

Что же касается Польши, то и здесь дислокация американских противоракет будет иметь смысл только в том случае, если они будут модифицированы и предназначены для перехвата на разгонной стадии полета, сообщает Росбалт.

Кроме того, на данный момент не отрегулирована и система дислокации ракет-перехватчиков на кораблях, поскольку предложения о размещении таких кораблей в Северном море могут обострить отношения Москвы и Вашингтона, поскольку в этом случае перехватчики будут находиться фактически на траектории потенциального движения ракет России.