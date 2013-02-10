Коммунисты Воронежа выбрали кандидата в мэры

За 8 месяцев до выборов мэра Воронежа коммунисты первыми официально назвали имя собственного кандидата. Политолог рассказал «АН-онлайн», что это можно рассматривать в свете ситуации, когда «положение обязывает».

Пленум ОК КПРФ утвердил претендентом 43-х-летнего бизнесмена Константина Ашифина, депутата областной думы избранного в 2010 г. по списку КПРФ. Его выдвижение совпало по времени с началом раскрутки губернаторского выдвиженца Геннадия Чернушкина.

Город в одночасье наводнили однотипные билборды - реклама возглавляемой Чернушкиным группы компаний «Ангстрем» (основное направление - производство и продажа мебели) с фотоизображением её руководителя и слоганом «Ангстрем - масштаб российский, душа воронежская».

По мнению воронежского политолога, экс-сотрудника областной администрации в первой половине-середине 90-х и 2000-х, автора книги «Остров невезения. Воронежская власть на переломе эпох» Павла Кабанова, выдвижение первым кандидата-коммуниста можно рассматривать в свете ситуации, когда «положение обязывает». «На выборах в ГД в декабре 2011 года», - напомнил эксперт, - «в Воронеже при голосовании по списку КПРФ опередила ЕР. Также необходимо учитывать сегодняшнее кадровое состояние актива воронежских коммунистов, среди которых нет очевидного лидера. В этих условиях для сохранения единства рядов желательна замена кандидата из числа партийных функционеров нейтральной фигурой, которая устраивала бы всех в руководстве парторганизации». При этом П. Кабанов добавил, что у кандидата от КПРФ К. Ашифина могут существовать и собственные представления, связанные с должностью градоначальника (о которых пока, впрочем, ничего не известно).

Для областной власти первой серьёзной проблемой выборов воронежского градоначальника стала установленная на федеральном уровне для 2013 года дата так называемого «единого дня голосования», выпадающая на 8 сентября. Если единый, он же единственный день выборов в году должен, по замыслу инициаторов начинания, сработать на прохождение списков «партии власти» вместе с другими хорошо узнаваемыми политическими игроками из лагеря так называемой «системной оппозиции». То при предсказуемой низкой явке, которая напрямую связана с сезонным замиранием общественной жизни в российских городах в июле и августе, новшество избирательного законодательства автоматически увеличивает шанс прохождения на должностных прямых выборах любого претендента. Для подстраховки от «случайных кандидатов» воронежский губернатор Алексей Гордеев предложил при избрании главы города ввести двухтуровую систему голосования. Уже в марте вопрос о переходе на новую схему избрания будет юридически оформлен.

Второй проблемой является узнаваемость ряда претендентов, включая губернаторского протеже. Интерес к персоне Г. Чернушкина А. Гордеева – губернатора-варяга, с момента своего появления в Воронеже в марте 2009-го сделавшего ставку на занятие подавляющего большинства крупных должностей выходцами из местной административно-управленческой обоймы, но при этом не связанного ни с одним из местных кланов, - был вызван реализуемыми «Ангстремом» подчёркнуто культуртрегерскими социальными программами. Они явно пришлись по вкусу главе региона, позиционирующему себя именно в этом качестве.

С точки зрения узнаваемости гораздо лучшие позиции у действующего 52-х-летнего мэра Сергея Колиуха, который, меж тем, предпочитает хранить молчание о своём участии/неучастии в предстоящих выборах. Уже в прошлом году градоначальник утратил доверие первого лица области, пообещавшего ближе к выборам назвать имя более достойного кандидата. В представлении губернатора действующая городская власть погрязла в клановости. В 2012 году появилось сразу несколько коррупционных уголовных дел в отношении депутатов городской думы и сотрудников мэрии.

Другой узнаваемый избирателями претендент - 67-и-летняя харизматичная оппозиционерка Галина Кудрявцева, она сразу вслед за К. Ашифиным объявила о готовности выставить кандидатуру на сентябрьских выборах. 16-й год Кудрявцева - бессменный депутат городского муниципального собрания, участница губернаторского 2004-го и мэрского 2008-го года марафонов. При этом она пользуется доверием А. Гордеева. Именно по многим документальным сведениям, собранным Кудрявцевой, в Воронеже были возбуждены уголовные дела в отношении представителей городской власти.