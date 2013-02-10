Сергей Удальцов лишен Интернета и телефона

Оппозиционер, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов изолирован от общества с субботы, 9 февраля, до 6 апреля. Удальцову на время домашнего ареста запрещено покидать выбранное для изоляции помещение, пользоваться Интернетом, телефоном и почтой.

Кроме того, круг его общения ограничился адвокатами и близкими родственниками.

Адвокат Удальцова Виолетта Волкова сообщила, что следит за тем, чтобы он исполнял условия подписки.

Сергея Удальцова обвиняют в организации массовых беспорядков на средства, полученные из иностранных источников, и применении насилия в отношении сотрудников полиции на Болотной площади в мае 2012 года.