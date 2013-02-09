Микроблог в Твиттере Сергея Удальцова будут вести его соратники

В субботу 9 февраля федеральный судья Басманного суда Москвы Карпов удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Сергею Удальцову с подписки о не выезде на домашний арест.

"В связи с ограничением Сергея в средствах связи, данный аккаунт будет вестись его соратниками по Левому Фронту", - такая запись появилась в Твиттере Удальцова несколько минут назад.