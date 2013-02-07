Абдулатипов назначил в Дагестане глав Минэкономики и Минстроя

Исполняющий обязанности главы Дагестана Рамазан Абдулатипов произвел новые кадровые назначения. Абдулатипов назначил двух новых министров, двух новых вице-премьеров, а также понизил работавшего ранее первым зампредом правительства Олега Липатова.

Заместитель председателя Народного собрания республики Дагестан Сейфулах Исаков назначен министром строительства и ЖКХ республики. Начальник контрольно-финансового управления главы республики Раюдин Юсуфов - главой Минэкономики. Эти должности они возглавляют в качестве исполняющих обязанности.

Руководитель Агентства по туризму Анатолий Карибов стал и.о. первого заместителя председателя правительства Дагестана. Экс-первый зампред Олег Липатов и глава муниципального образования «Лакский район» Юсуп Магомедов стали и.о. заместителей главы правительства республики Дагестан.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 28 января принял досрочную отставку главы Дагестана Магомедсалама Магомедова и назначил его заместителем главы администрации Кремля. Временно исполняющим обязанности главы республики стал Рамазан Абдулатипов. Новый глава Дагестана отправил правительство в отставку. Сразу было ясно, что правительство республики станет возглавлять Мухтар Меджидов, занимавший должность вице-премьера.