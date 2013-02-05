14 февраля будет ясно, доверяют депутаты Никите Белых или нет
5 февраля 2013, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
В рамках расследования уголовного дела в рабочем кабинете и в резиденции у Никиты Белых прошли обыски.
//Политика
5 февраля 2013, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
В рамках расследования уголовного дела в рабочем кабинете и в резиденции у Никиты Белых прошли обыски.
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