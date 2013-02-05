14 февраля будет ясно, доверяют депутаты Никите Белых или нет

Вопрос доверия (или недоверия) губернатору Кировской области Никите Белых будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания Кировской области, внеочередное заседание Заксобрания состоится 14 февраля.

В рамках расследования уголовного дела в рабочем кабинете и в резиденции у Никиты Белых прошли обыски.