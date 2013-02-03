В Мюнхене накануне в рамках Международной конференции по вопросам безопасности состоялась беседа главы МИД РФ Сергея Лаврова со специальным совместным представителем ООН и ЛАГ по Сирии Лахдаром Брахими.

Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии и перспективы политико-дипломатического урегулирования в этой стране.

С российской стороны была выражена поддержка усилиям спецпредставителя, в том числе в рамках осуществляемой им "челночной дипломатии" по нахождению взаимоприемлемых развязок для скорейшего разрешения сирийского кризиса.

"АН" писали, что "на полях" Мюнхенской конференции состоялась также первая встреча министра иностранных дел России с лидером сирийской оппозиционной коалиции.