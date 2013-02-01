Абдулатипов получил от Путина задание сформировать эффективную команду

Владимир Путин встретился в Кремле с исполняющим обязанности президента Дагестана Рамазаном Абдулатиповым. В числе своих первых шагов в новом качестве Абдулатипов назвал обеспечение безопасности граждан и консолидации усилий властей - региональной и федеральной.

Исполняющий обязанности главы республики рассказал президенту, что уже начал формировать правительство и накануне представил Народному собранию нового премьер-министра.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что прежнему руководству Дагестана удалось продемонстрировать позитивную динамику в экономике и в социальной сфере, однако проблем по-прежнему много, а новому главе республики необходимо сформировать эффективную команду с учетом этнической составляющей. По словам президента, люди разных этносов должны чувствовать, что их представители есть во всех центральных республиканских органах власти.

Стоит отметить, что Абдулатипов давно занимается межнациональными отношениями. В сентябре 1993 года занял должность первого заместителя председателя Государственного Комитета по делам федерации и национальностей. Также им написаны несколько книг на эту тему.

Напомним, 28 января президент Владимир Путин подписал Указ о временном исполнении обязанностей главы Дагестана депутатом Госдумы Рамазаном Абдулатиповым, приняв отставку президента Магомедсалама Магомедова. В среду Полпред президента в СКФО Алексндр Хлопонин официально представил Абдулатипова Народному собранию республики.