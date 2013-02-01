Кремль высказался о возможной отставке кировского губернатора Никиты Белых

В Кремле не обсуждают возможность досрочного прекращения полномочий губернатора Кировской области Никиты Белых, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Нет, подобного на повестке дня не стоит", - заявил Песков, отвечая на вопрос о возможности досрочного прекращения полномочий губернатора в связи с расследованием ряда уголовных дел в области, передает РИА Новости.

"АН" писали, что Никита Белых в качестве свидетеля проходит по делу о хищении средств партии "Союз Правых Сил". Сегодня состоялся его допрос. Ранее на этой неделе губернатора уже допрашивали в качестве свидетеля по делу о махинациях с имуществом ОАО "Уржумский спиртоводочный завод".