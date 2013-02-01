СМИ: Визит Обамы в Москву, запланированный на лето, отменяется

Из-за противоречий, возникших между Россией и США в вопросе сокращения ядерных вооружений может отмениться визит Барака Обамы в Москву, запланированный на лето 2013 г., госдепартамент США назвал поездку "нецелесообразной".

Договор СНВ-3 вступил в силу в 2011 году, согласно документу сокращение ядерных боезарядов должно дойти до 1550 единиц у каждой страны. США настроены на дальнейшее разоружение, но Москва не торопится заключать соглашение.