Глава Питерского горизбиркома против запрета губернаторам вступать в партии

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алексей Пучнин прокомментировал корреспонденту «АН-онлайн» внесенный в Государственную Думу законопроект, запрещающий губернаторам становиться членами партий, а также участвовать в политической деятельности.

Автором соответствующих поправок в действующий федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» выступил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Вячеслав Мархаев (фракция КПРФ).

По мнению коммуниста, руководители высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации не вправе принадлежать к политическим партиям, материально поддерживать указанные партии и принимать участие в их политических акциях и иной политической деятельности».

«Я, как человек занимающийся организацией выборов всех политических партий, едва ли могу иметь на этот счет собственное квалифицированное мнение, которое бы не навредило организации политического процесса. На мой взгляд, запретить, кому-либо возглавлять список политической партии на любом виде выборов, неразумно. Запретить - значит совершить акт политической дискриминации, не думаю, что здесь нужно кого-то ограничивать», - заявил Алексей Пучнин.