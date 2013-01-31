Дагестанские парламентарии утвердили нового премьера

Народное Собрание Республики Дагестан утвердило в должности премьер-министра Мухтара Меджидова. Дагестанские парламентарии проголосовали за его кандидатуру единогласно, сообщает источник в правительстве.

Новоиспеченному председателю правительства Дагестана теперь будет необходимо завершить формирование кабинета министров, который, как прогнозируют эксперты, может обновиться.

Напомним, вчера вечером, временно исполняющий обязанности президента Дагестана Рамазан Абдулатипов отправил в отставку правительство республики. На должность премьера он предложил кандидатуру Мухтара Меджидова, являвшегося с мая 2009 года заместителем председателя правительства республики.

Рамазан Абдулатипов 28 января Указом президента России Владимира Путина назначен врио главы республики.