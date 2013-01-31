МИД РФ: Москва осуждает налеты ВВС Израиля на сирийские объекты

В Москве с глубокой озабоченностью восприняты сообщения о налете ВВС Израиля на объекты в Сирии близ Дамаска. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД России в связи с сообщениями об авиаударах ВВС Израиля по целям на сирийской территории, передает пресс-центр ведомства.

Если эта информация подтверждается, то мы имеем дело с неспровоцированными ударами по целям на территории суверенного государства, что грубо нарушает Устав ООН и является неприемлемым, какими бы мотивами это ни оправдывалось.

"Предпринимаем срочные меры по прояснению этой ситуации во всех ее деталях. Вновь настоятельно призываем к прекращению любого насилия в Сирии, недопущению какого-либо вмешательства извне и началу общесирийского диалога на основе Женевских договоренностей от 30 июня 2012 года", - говорится в сообщении МИДа.

"АН" писали, что ООН не располагает информацией об ударе, который ВВС Израиля нанесли по территории Ливана и Сирии.

Напомним, сегодня сирийские военные заявили, что накануне ВВС Израиля нанесли удар по научно-исследовательскому центру в пригороде Дамаска. Погибли два человека, еще пятеро ранены. Объекту причинен значительный ущерб.