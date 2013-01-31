Организаторов акции протеста в Москве предостерегает прокуратура

В Москве завтра, 31 января в центральной части города запланировано проведение митинга и демонстрации под условным названием "Стратегия 31". Правительство Москвы акцию не согласовало, так как ее организаторы в течение года более 2 раз привлекались к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения публичных мероприятий.

В то же время, как показал мониторинг, в сети Интернет распространяются призывы к участию в несанкционированном митинге и демонстрации.

"Прокуратурой Центрального административного округа г. Москвы организаторам акции Владимиру Буковскому, Константину Косякину, Эдуарду Лимонову, Лолите Цария направлены предостережения о недопустимости нарушений закона", - отметили в прокуратуре города Москвы.