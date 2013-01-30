Дагестанцам официально представили и.о. главы республики Р. Абдулатипова

Законодательному собранию Дагестана официально представлен новый исполняющий обязанности главы республики Рамазан Абдулатипов. Церемония прошла в зале заседаний парламента с участием полномочного представителя Президента в Северокавказском округе Александра Хлопонина, а также бывшего руководителя Дагестана Магомедсалама Магомедова.

Напомним, в понедельник, 28 января президент Владимир Путин подписал Указ о назначении депутата Госдумы России Рамазана Абдулатипова временно исполняющим обязанности главы республики. Магомедсадама Магомедова он перевел на другую должность – заместителя руководителя администрации президента России по межнациональным отношениям.

На церемонии, куда, кстати, пригласили минимум журналистов, Абдулатипов рассказал, какие задачи он будет решать на новом посту. Это обеспечение безопасности, борьба с безработицей и ликвидация коррупции.

«Мне президент дал шанс поработать на свою республику, на свой народ. Я хочу дать каждому из вас такой же шанс, кто собирается работать. Мне нужны эффективные люди. Мне нужны честные люди. Нельзя во власти терпеть крохоборов», - сказал и.о. главы Дагестана.

Рамазан Абдулатипов родился 4 августа 1946 года в селе Гергута Тляратинского района Дагестанской АССР. В 1975 году окончил исторический факультет Дагестанского госуниверситета, в 1978 году - аспирантуру философского факультета Ленинградского госуниверситета. Доктор философских наук, профессор. Академик Академии естественных наук РФ. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В 1998-1999 годах занимал пост министра национальной политики РФ. В декабре 2011 года избран депутатом Госдумы шестого созыва, член фракции «Единая Россия». С января 2012 года - заместитель председателя Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.