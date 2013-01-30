Рамазана Абдулатипова представят сегодня правительству Дагестана
30 января 2013, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Дагестане сегодня Рамазана Абдулатипова представят правительству и парламенту республики в качестве исполняющего обязанности главы региона.
В понедельник, 28 января, президент Российской Федерации Владимир Путин назначил депутата Государственной думы Абдулатипова и.о. главы Республики Дагестан.
Путин также подписал указы о прекращении полномочий Магомедсалама Магомедова на посту главы Дагестана и назначении его заместителем руководителя администрации президента РФ.