Рамазана Абдулатипова представят сегодня правительству Дагестана

В Дагестане сегодня Рамазана Абдулатипова представят правительству и парламенту республики в качестве исполняющего обязанности главы региона.

В понедельник, 28 января, президент Российской Федерации Владимир Путин назначил депутата Государственной думы Абдулатипова и.о. главы Республики Дагестан.

Путин также подписал указы о прекращении полномочий Магомедсалама Магомедова на посту главы Дагестана и назначении его заместителем руководителя администрации президента РФ.