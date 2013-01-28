Путин назначил Рамзана Абдулатипова и.о. главы Дагестана

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. О назначении депутата Госдумы, члена партии "Единая Россия" и.о. главой Республики Дагестан сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Путин досрочно отправил в отставку главу Дагестана Магомедсалама Магомедова и назначил его заместителем руководителя администрации президента РФ. Магомедов ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее о том, что Рамазан Абдулатипов возглавит республику, сообщили некоторые СМИ. Но пресс-секретарь Дмитрий Песков ее опроверг.

Напомним, в 90-е годы Абдулатипов занимал посты министра национальной политики страны и зампредседателя правительства РФ. В настоящее время в Госдуме он занимает пост зампредседателя думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Широко обсуждавшаяся возможная отставка главы Дагестана привела к резкому обострению обстановки в республике. Усугубило ситуацию и вылет Магомедсалама Магомедова в Москву вечером во вторник. По информации анонимных источников, в среду должен был решиться вопрос об отставке. Дагестанский народ внимательно следил за развитием событий.