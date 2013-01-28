О том, как сын мэра Керчи забирает себе 1/2 центра города, скажут Генпрокурору
28 января 2013, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
Народный депутат Украины Эдуард ЛЕОНОВ направит депутатское обращение в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проверить законность выделения земли в центре Керчи сыну мэра Олега ОСАДЧЕГО.
Об этом он заявил «Аргументам недели – Крым».
Как известно, Керченская мэрия в конце января намерена выделить в аренду на 49 лет 5,7 тысяч кв. метров земли в центре Керчи сыну мэра города Руслану ОСАДЧЕМУ.