Рамазан Абдулатипов заявил, что назначен и.о. президента Дагестана

Депутат Госдумы России от Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил о том, что он назначен временно исполняющим обязанности главы республики. «Подписан указ о моем назначении. Это уже не слухи. Это свершившийся факт», - сказал он в интервью интернет-изданию «Кавказская политика» 27 января. Однако пресс-служба президента Путина данную информацию не подтвердила.

«АН-онлайн» сообщали, что последние недели в блогах и СМИ активно муссировалась информация о скорой и неминуемой отставке главы Дагестана Магомедсалама Магомедова, и что на его место будет назначен депутат Абдулатипов. В республике с напряжением следили за развитием политической ситуации. Поздно вечером 23 января ряд независимых изданий сообщили, что Магомедов сохранил за собой пост президента Дагестан.

Однако в воскресенье вечером, 27 января, появилась информация о том, что исполняющим обязанности главы Республики Дагестан все-таки «назначен депутат Госдумы РФ четвертого созыва от партии «Единая Россия» Рамазан Абдулатипов». «Кавказская политика» опубликовала интервью с депутатом, где он заявил о назначении, как о свершившемся факте, отметив при этом, что за последние месяцы он общался с Владимиром Путиным несколько раз. «Президент заинтересован в стабилизации обстановки в Дагестане. Он выразил надежду, что я использую опыт государственного деятеля — ведь я работал министром по делам национальностей, послом, четыре раза избирался в Дагестане депутатом Государственной Думы. Я знаком лично практически с каждым влиятельным человеком в республике»,— сказал Абдулатипов.

Несмотря на заявления депутата, официального подтверждения информации о его назначении пока нет. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление Абдулатипова СМИ, заметил, что президент приказы не подписывает. «Президент подписывает иные виды документов, о которых мы информируем общественность своевременно», – сказал Песков.

Как сообщают источники, в ближайшее время Рамазан Абдулатипов планирует дать пресс-конференцию.