В планах Путина посетить Антарктиду зимой, а летом - нырять с аквалангом

О планах президента РФ Владимира Путина сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, в ближайшее время Путин поедет в Антарктиду. Приглашение российскому коллеге съездить в Антарктиду прислал президент Чили Себастьян Пинера.

Наш президент согласился посетить базы России и Чили в районе Южного полюса земли.

Песков также сообщил, что Путин « вернет в свой график активные спортивные мероприятия», в том числе летом нырнет с аквалангом. Президент также продолжит борьбу за сохранение редких видов животных, пишет газета «Известия».

Песков еще в начале декабря прошлого года опроверг информацию о планах кремлевских политтехнологов готовящих смену имиджа президента РФ Владимира Путина. По словам пресс-секретаря Путина, «это из области измышлений, неизвестно откуда берущихся». О том, что Путина собираются превратить из « мачо» в «умудренного патриарха российской политики».