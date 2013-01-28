Медведев прокомментировал CNN избрание Путина президентом на новый срок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал телеканалу CNN избрание Владимира Путина президентом Российской Федерации на новый срок в 2012 году.

По мнению Дмитрия Медведева, выдвижение кандидатуры Владимира Путина на выборах главы государства было "наиболее подходящим" и "безошибочным" вариантом "для той политической силы и политического направления, которое они представляют в России". Как подчеркнул премьер, тем самым была выполнена главная задача - сохранена преемственность, а борьба внутри одной политической силы контрпродуктивна.

Медведев не исключил, что по окончании своих премьерских полномочий продолжит политическую карьеру.

В этом же интервью Медведев сказал, что не видит связи между "законом Димы Яковлева" и "актом Магнитского".

В том же интервью CNN, Медведев назвал ошибкой внутреннюю политику президента Сирии Башара Асада в части его взаимодействия с оппозицией.