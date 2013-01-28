Медведев прокомментировал CNN избрание Путина президентом на новый срок
28 января 2013, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал телеканалу CNN избрание Владимира Путина президентом Российской Федерации на новый срок в 2012 году.
По мнению Дмитрия Медведева, выдвижение кандидатуры Владимира Путина на выборах главы государства было "наиболее подходящим" и "безошибочным" вариантом "для той политической силы и политического направления, которое они представляют в России". Как подчеркнул премьер, тем самым была выполнена главная задача - сохранена преемственность, а борьба внутри одной политической силы контрпродуктивна.
Медведев не исключил, что по окончании своих премьерских полномочий продолжит политическую карьеру.
В этом же интервью Медведев сказал, что не видит связи между "законом Димы Яковлева" и "актом Магнитского".
В том же интервью CNN, Медведев назвал ошибкой внутреннюю политику президента Сирии Башара Асада в части его взаимодействия с оппозицией.