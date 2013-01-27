Медведев в интервью оценил шансы остаться у власти Башара Асада

Премьер России Д.Медведев дал интервью американской телекомпании CNN, в котором высказал своё мнение по поводу ситуации в Сирии и отметил, что шансы президента Сирии Башара Асада остаться у власти уменьшаются.

Отметив, что шансы Асада остаться у власти уменьшаются, Медведев уточнил, что по его мнению, решать этот вопрос должен только сирийский народ.

"Мне кажется, с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем шансов на его сохранение становится все меньше и меньше. Но еще раз повторяю: это должен решать сирийский народ. Не Россия, не Соединенные Штаты, не какая-либо другая страна", - сказал Медведев.

Кроме того, по мнению Медведева. Башар Асад ошибся в проведении политических реформ, которые "должен был сделать гораздо быстрее, привлекая на свою сторону часть умеренной оппозиции".