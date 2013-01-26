Нарышкин: 2015-й год - год Польши в России и России в Польше

Перекрестным российско-польским годом станет 2015 год, заявил председатель Госдумы Сергей Нарышкин, находящийся с официальным визитом в Варшаве, где провёл переговоры с спикерами сейма и сената.

Визит Нарышкина в Варшаву начался традиционно: председатель Государственной Думы России Сергей возложил венок к подножию обелиска на Военно-мемориальном кладбище советских воинов-освободителей.