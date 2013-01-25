МИД России: США без уведомления вышли из группы по гражданскому обществу

Соединенные Штаты официально не уведомляли Россию о выходе из группы по гражданскому обществу двусторонней президентской комиссии. Об этом в пятницу сообщили в министерстве иностранных дел РФ.



Ранее стало известно, что США приняли решение о выходе из рабочей группы. Как заявил заместитель госсекретаря Томас Мелия, такое решение американские власти приняли в свете недавних шагов правительства России по ограничению гражданского общества.

Тем не менее США продолжат выражать обеспокоенность относительно новых законов, обсуждавшиеся в подгруппах, а именно: вопросы, связанные с детьми, борьба с коррупцией, торговля людьми и положение в тюрьмах России.

Официальный ответ российской стороны последует, когда она получит официальное обращение.