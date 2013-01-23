Католикос-патриарх всея Грузии Илия II передал Путину привет (ВИДЕО)

Илия II передал президенту России Владимиру Путину привет от премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. Илия II полагает, что "все проблемы, которые существуют между Россией и Грузией, будут устранены".

"Хочу передать Вам большой привет от нашего нового премьер-министра. Он сделает все необходимое и возможное, чтобы наладить отношения с Россией", — сказал Католикос-патриарх всея Грузии на встрече с главой российского государства.



Президент РФ поздравил католикоса-патриарха всея Грузии с недавним днем рождения, 35-летием служения и наградой Фонда единства православных народов. "Особые слова благодарности хочу сказать за то, что Вы в сложных условиях сегодняшнего дня — непростых межгосударственных отношений России и Грузии делаете все возможное для поддержания гуманитарных, духовных, культурных контактов между нашими братскими народами", — подчеркнул Путин, сообщают vesti.ru.



