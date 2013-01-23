Россия продолжит отвечать на недружественные шаги со стороны США

Москва намерена и дальше отвечать на недружественные шаги со стороны Вашингтона, но Россия настроена на развитие отношений с США и координацию действий на международной арене.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции отчитался по итогам 2012 внешнеполитического года. По словам Лаврова, отношения России и США в прошлом году по-прежнему имели ключевое значение для обеспечения безопасности в Евроатлантике и в целом "для поддержания глобальной стабильности", передает РИА Новости.

"В наших отношениях с США есть трудные вопросы, в их числе – проблемы ПРО", - пояснил глава МИД. Лавров также отметил негативные последствия, которые последовали за принятием Соединенными Штатами закона имени Магнитского.

"По сути, антисоветский закон Джексона- Вэника подменили антироссийским законом", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров считает, что американские законодатели "цинично использовали» историю, связанную с трагической смертью в СИЗО аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, с целью "наказать" Россию, передает ИТАР-ТАСС. Министр иностранных дел РФ напомнил, что судебный процесс по данному делу в России еще не завершен. Он отметил, что законодатели из США взяли на себя роль судей в вопросах, которые не входят в их юрисдикцию.