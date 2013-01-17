Шанс на будущее

Отныне участковые избирательные комиссии будут формироваться не перед конкретными выборами, а сроком на 5 лет. В отличие от наблюдателей, члены УИКов с правом решающего голоса участвуют в подсчёте голосов и имеют доступ к документации. Поэтому, подав заявку и войдя в состав комиссии, можно действительно попытаться сделать выборы в нашей стране более прозрачными. И возможно, ходить на митинги больше не придётся.



Сформированный до 30 апреля 2013 года состав участковых избирательных комиссий не будет меняться вплоть до президентских выборов в 2018 году. Кроме того, за 5 лет в России пройдут и парламентские выборы, и формирование в столице МГД, и избрание мэра Москвы в 2015-ом. В других же субъектах будут выбирать глав регионов. Только в этом году, в единый день голосования 8 сентября, избирательные участки посетят жители Чукотского автономного округа, республик Хакасия, Ингушетия, Забайкальского, Хабаровского края, а также Магаданской, Владимирской и Московской области. Однако приём заявок в последнем субъекте уже завершен.



До конца января по всей стране должны быть образованы избирательные участки, а после этого, не позднее 31 марта, каждая территориальная избирательная комиссия (ТИК) начнёт принимать заявки на формирование УИКов. Всего их в нашей стране будет около 90 тысяч. Как правило, участковые комиссии состоят из «проверенных» граждан: людей, которые работают в государственных структурах и боятся потерять своё место. Именно поэтому неравнодушные и независимые люди действительно могут повлиять на ситуацию. Подав заявку на место в УИК, можно попытаться проследить за прозрачностью выборов, ведь член комиссии с правом решающего голоса имеет гораздо больше возможностей это сделать, чем наблюдатель. Его невозможно удалить с избирательного участка без веской причины, он имеет доступ ко всем документам, подписывает протокол, и, конечно, участвует в подсчёте голосов и упаковке документации в ТИК. Но кроме моральной удовлетворенности, можно получить и ещё несколько приятных бонусов: оплату своего труда и иммунитет от увольнения с работы в течение 5 лет. Также член комиссии может принимать жалобы от наблюдателей, которые частенько документально просто не фиксируются.



Заявка в ТИК подаётся двумя способами: от политической партии и общественного объединения или от собрания избирателей по месту жительства, работы и учёбы. Сегодня оставить её можно на сайтах проектов «Гражданин наблюдатель», «Честный УИК» ассоциации «Голос», «РосВыборы» Алексея Навального, или, например, партии «Яблоко». В регионах же заявки принимаются и местными отделениями политических партий. Однако в этом случае выбирается лишь один кандидат, а если создать собрание избирателей на месте работы или учёбы, то количество кандидатур будет не ограничено.



К 30 апрелю на заседаниях ТИКи сформируют комиссии, имея полное право отказать любому. Одним из поводов может стать пакет документов, состав которого у каждой комиссии может специально разниться или просто быть не точно сформулирован в требованиях. Но, как правило, для каждого кандидата требуется: ксерокопия паспорта, фото 3X4, справка с места учёбы или работы, заявление от своего имени о согласии в участии работы УИК и решение руководства объединения, партии или собрания о выдвижении кандидата.



Чем больше заявок будет подано, тем больше шансов сделать состав УИКов честным и независимым. Ведь моральные инвестиции в будущее нужно делать сегодня, чтобы завтра не пришлось кричать лозунги в толпе недовольных граждан, а потом сокрушаться дома за чаем, что ничего нельзя изменить.







